Jandarmadan ‘Ben Daha Çocuğum' sergisi

Van ve bölge illerinin ana sorunlarından biri olan 18 yaş altında yapılan evliliklere dikkat çekmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Rahşan Fatma Akgül tarafından proje kapsamında tasarlanan afişlerden oluşan sergi, 27-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Van AVM'de açıldı. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kadın, Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından erken yaşta evliliklerin mahsurları konusunda ziyaretçilerin bilgilendirildiği ve konu ile ilgili hazırlanan broşürlerin dağıtıldığı sergi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan projenin 2019 yılı boyunca çeşitli etkinliklerle devam edeceği belirtildi.