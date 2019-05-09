Jandarma'dan büyük operasyon

Van'da jandarma ekipleri, yaptıkları operasyon sonucu 500 metrelik manyat ağı ele geçirilirken, bu ağla bir saatte avlanılan 10 balığın önüne geçti.

Van'ın simgelerinden olan inci kefalinin üreme mevsiminde korumak maksadıyla her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı ilan ediliyor. Bu yıl Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, inci kefalinin avlanmasının önlenmesine yönelik karada devriyelerle, Van Gölü'nde bot timleriyle, havadan ise droneler ile tedbirlerini artırdı.

Geçtiğimiz yıl alınan emniyet tedbirlerinin sayesinde inci kefali derelerdeki yolculuğunu sorunsuz tamamlayarak yumurtalarını derelere bıraktı. Bu yılda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı tedbirlerle yasak döneminde avlanmaya çalışan balıkçılara göz açtırmayacağını bir kez daha gösterdi.

Aldığı tedbirleri gece/gündüz devam ettiren Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Timi ve Edremit ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı Jandarma Asayiş Bot Timleri inci kefalinin yasak döneminde avlanmaması için dün gece büyük bir operasyona imza attı. Kaçak avlanmaya çalışanları Van Gölü'nden botlarla, karadan ise devriyelerle ablukaya alan ekipler, metrelerce ağ ile kilolarca kaçak avlanmış inci kefali ele geçirdi.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Alparslan Jandarma Karakol Koöutanlığı ve Edremit Bot Tim Komutanlığı tarafından icra edilen müşterek operasyonda 4,7 metre uzunluğunda bir tekne ile 500 metre uzunluğunda açık denizlerde kullanılan manyat tipi ağ ele geçirildi.

Konu ile açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "İnci kefali Van Gölü havzasında yaşayan 14 bin insanın geçim kaynağını oluşturuyor. İnci kefalinin sürdürülebilir kullanılmasındaki en önemli şart balığın üreme dönemi olan Nisan ve Temmuz ayları arasındaki derelere yaptığı göç sırasında korunmasına bağlı. Bu dönemde balık, kaçak avcıların hedefi oluyor ve aşırı miktarlarda avlanıyor. Şu anda saat gece bir ve biz Karahan bölgesindeyiz. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit Bot Timi, Alpaslan Karakol Komutanlğı ve Jandarma Çevre Timi ortaklaşa yapmış oldukları denetim sırasında 500 metre uzunluğunda devasa bir manyat ele geçirmişlerdir" dedi.

"500 metre manyat ağı ile beraber sadece 1 saat içerisinde 10 ton balık yakalamanız mümkün"

500 metre manyat ağı ile beraber sadece 1 saat içerisinde 10 ton balık yakalamanın mümkün olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Yani alınan bu manyat ağı ile beraber bir gecede 10 ton balığı kurtardık ve bu ağın kullanımına devam edilmesi halinde bir üreme dönemi boyunca yüzlerce ton balık avlanacaktı. Aslında bu geceki yakalanan 500 metrelik manyatla beraber yüzlerce ton balığı kurtardık. Yani inci kefali ile geçimini sağlayan aslında onlarca insanın ekmeğini, ekmek parasını kurtarmış olduk. Operasyonda emeği geçen Edremit timine, Alparslan Karakol Komutanlığına ve Van Çevre Jandarma timine çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"800 bin yıl boyunca buradan gelip geçen uygarlıkların hiç biri balığı yok etmedi"

İnci kefali Van Gölü'nde 800 bin yıldır yaşadığının altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "İnci kefalı 800 bin yıldır bu kutsal göçü gerçekleştiriyor. 800 bin yıl boyunca buradan gelip geçen uygarlıkların hiç biri balığı yok etmedi. Eğer biz sahip çıkmazsak balığı yok eden nesil olacağız. Bu nedenden dolayı koruma çalışmalarında emeği geçen bütün ekiplere çok çok teşekkür ediyoruz. 500 metrelik manyat demek tam 500 metre uzunluğunda 4 metre derinliğinde bununla beraber bir gece de az önce belirttiğim gibi çok rahatlıkla beraber 10 ton balık yakalayabilirsiniz. Üreme döneminde her bir balık ortalama 10 bin tane yumurta taşıyor. Yani bir balığı yakaladığınız zaman aslında yüzlerce, binlerce balığı katletmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu geceki operasyonla beraber 10 ton balık kurtarılmış oldu. Üreme dönemi boyunca bunu düşündüğümüz zaman yüzlerce ton balığı kurtarmış olduk" dedi.

"Bu akşam ele geçirilen 500 metrelik manyat ağı geçmiş yıllara oranla en uzun yakalanmış ağlardan birisidir"

Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Bu gece ele geçirilen 500 metrelik devasa bir manyat ağı, inci kefali koruma çalışmalarında geçmiş yılları düşündüğümüz zaman en uzun yakalanmış ağlardan birisidir diyebiliriz. Çünkü ortalama yakalanan manyat uzunlukları 250 metre, 300 metre ve 100 metre. Ama bu akşamki ele geçirilen 500 metrelik manyat ağı yani adeta koruma çalışmaları süresince yakalanan en büyük ağlardan birisidir" şeklinde konuştu.