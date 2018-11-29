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Jandarmadan çocuklar için renkli program

Van’ın Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde Van’a davet edilen Çiğdem Dağtekin, ’Marmelat Kukla Gösterisi’ ile çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Van'ın Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde Van'a davet edilen Çiğdem Dağtekin, 'Marmelat Kukla Gösterisi' ile çocuklara keyifli anlar yaşattı.


Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığının daveti üzerine Van'a gelen Çigdem Dağtekin, Dilimli İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Marmelat'ı tanıştırarak öğrencilerin sosyal ve kültürel alanda gelişmesine katkıda bulunan Dağtekin, gösterisinde çocuklara sevgi, saygı, toplumsal kurallar, vatandaşlık görevleri gibi toplumsal içerikli mesajları eğlenceli bir şekilde verdi.


Yapılan programda öğrencilerin ilgisi ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin etkin ve güler yüzlülüğü dikkatleri çekti.

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