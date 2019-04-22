Jandarmadan çocuklara bayram sürprizi

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ile Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Özalp ilçesine bağlı Sugeçer İlkokuluna ziyaret gerçekleştirildi. Geleceğin teminatı çocukların bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Van İl Jandarma Komutanlığı personeli okulda öğrenim gören çocuklara çeşitli hediyeler verirken, jandarma personeli çocukların ilgi odağı oldu. Çocuklar kendilerini ziyarete gelen jandarma personeline teşekkür ederken, aldıkları hediyelerle mutlulukları bir kat daha artan çocukların sevinçleri gözlerinden okunuyordu.