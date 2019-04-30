Jandarmadan çocuklara sürpriz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Özalp ilçesi Sugeçer İlkokulu öğrencilerine sürpriz yapan ve onlara verdikleri hediyelerle sevinçlerine sevinç katan Van İl Jandarma Komutanlığında çalışan kadın personel, Çatak ilçesindeki Ağaçlık İlkokulu öğrencilerine de sürpriz yaptı. Geleceğimizin teminatı çocukların korunmasına yönelik olarak “Ben Daha Çocuğum” projesini başlatan Van İl Jandarma Komutanlığı, bu kapsamda çocuklara sürprizler yapmaya devam ediyor. Çatak ilçesinde kız öğrencilere yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Rol Model Buluşmalarının ardında Van İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, ilçeya bağlı Ağaçlık İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette jandarma personeli tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, okul bahçesinde çocuklarla çeşitli oyunlar oynandı.

Karşılarında kadın jandarma personelini gören çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu.