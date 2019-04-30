İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Jandarmadan çocuklara sürpriz

Van İl Jandarma Komutanlığında çalışan kadın personel, Çatak ilçesinde bulunan Ağaçlık İlkokulu öğrencilerine sürpriz yaptı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Özalp ilçesi Sugeçer İlkokulu öğrencilerine sürpriz yapan ve onlara verdikleri hediyelerle sevinçlerine sevinç katan Van İl Jandarma Komutanlığında çalışan kadın personel, Çatak ilçesindeki Ağaçlık İlkokulu öğrencilerine de sürpriz yaptı. Geleceğimizin teminatı çocukların korunmasına yönelik olarak “Ben Daha Çocuğum” projesini başlatan Van İl Jandarma Komutanlığı, bu kapsamda çocuklara sürprizler yapmaya devam ediyor. Çatak ilçesinde kız öğrencilere yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Rol Model Buluşmalarının ardında Van İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, ilçeya bağlı Ağaçlık İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette jandarma personeli tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, okul bahçesinde çocuklarla çeşitli oyunlar oynandı.


Karşılarında kadın jandarma personelini gören çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.