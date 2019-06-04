Jandarmadan çocuklara trafik karnesi

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarının önlenmesine yönelik başlatılan ‘Kırmızı Düdük' kampanyası, Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor.

31 Mayıs-20 Haziran 2019 tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatil dönemi süresince çocuklara yönelik İçişleri Bakanlığınca "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla başlatılan proje kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri, çocuklara trafik karnesi dağıtıyor. Çocuklar bu karnelere, araç kullanan anne ve babalarını trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallar konusunda değerlendirme yaparak notlar verecek ve bu karneler 20 Haziran 2019 tarihine kadar #trafikkarnem hashtagli twitter adresi ile paylaşılacak. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk yüz paylaşım sahibi öğrenci bisiklet ile ödüllendirilecek. Ayrıca öğrenciler karneleri http://www.trafik.gov.tr adresinden de temin edebilecek.