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Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu' denetimi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olumsuz hava şartlarına rağmen ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi yapıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olumsuz hava şartlarına rağmen ‘emniyet kemeri ve cep telefonu' denetimi yapıldı.


Türkiye genelinde olduğu Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri tarafından ağır kış şartlarına rağmen ‘emniyet kemeri ve cep telefonu' denetimi yapıldı. Emniyet kemeri ve cep telefonu denetiminin yanında zincirsiz yola çıkan araçların ilerlemesine müsaade etmeyen Jandarma Trafik Timleri; kış şartlarında zincir takmanın ve emniyet kemeri kullanmanın öneminin yanında araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konusunda sürücüleri ve yolcuları bilgilendirdi.

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