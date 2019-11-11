Jandarmadan fidan dikimi

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 2 bin 500 fidan dikildi.

Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılığını artırmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla 7'den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden vatandaşların katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de 81 ilde aynı anda 11 milyon fidanın, “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında toprakla buluşturuldu. Van İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerin kışlasında da personelin katılımıyla icra edilen fidan dikim faaliyetinde, 2 bin 500 adet fidan kampanya kapsamında dikildi.