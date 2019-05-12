Jandarmadan ‘Güven ve Huzur' uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Güven ve Huzur' uygulaması yapıldı.

Vatandaşların gündelik hayatlarına güven içinde devam etmelerini sağlamak maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından uygulamalara devam ediliyor. Türkiye ile eş zamanlı olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kumar ve tombala oynayan şahıslara yönelik kontroller gerçekleştirildi. Bin 349 şahsın kontrol edildiği uygulamada; 2'si İran uyruklu olmak üzere 7 şahıs hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların Ramazan ayını güven ve huzur içinde geçirmelerine yönelik uygulamalara devam edileceği belirtildi.