Jandarma'dan huzur güven uygulaması

Van'da jandarma ekipleri, vatandaşın huzur ve güven ortamında gündelik hayatlarına devamını sağlamak maksadıyla 67 ekip ve 385 personel ile gerçekleştirdiği uygulamada 5 bin 383 şahıs, 2 bin 856 araç sorgulaması yapılırken, 46 sürücüye 21 bin 815 TL idari para cezası uygulandı.

Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya Van İl Jandarma Komutanlığından 67 ekip ve 385 Jandarma personeli katıldı.

İki aşamalı gerçekleştirilen uygulamaya asayiş ekiplerinin yanı sıra KOM, istihbarat, ve TEM Şube ekipleri de destek verdi.

Uygulama sonucunda jandarma ekipleri tarafından 5 bin 383 şahıs, 2 bin 856 araç sorgulaması yapılırken, jandarma trafik timleri tarafından 46 sürücüye 21 bin 815 TL idari para cezası uygulandı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalanırken, Erciş ilçesinden çalınmış 1 araç ise uygulamalar sonucu jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vatandaşon huzur ve güven ortamında gündelik hayatlarına devamını sağlamak maksadıyla benzer uygulamalara aralıksız devam edileceği vurgulandı.