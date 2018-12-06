Jandarmadan “Huzurlu Parklar ve Okul Önleri” uygulaması

Huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi maksadıyla parklar, bahçeler, metruk binalar ile okullar ve çevrelerinde uygulama yapıldı. 5 Aralık 2018 günü saat 07.00-09.00, 13.00-16.00 ile 18.30-20.30 saatleri arasında 3 aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamada, özellikle öğrencilerin okullara giriş ve çıkış saatlerinde okul önleri ve çevrelerinde olmak üzere halkın yoğun olarak bulunduğu park, bahçe, alışveriş merkezi gibi yerler ile metruk binalarda jandarma ekipleri tarafından kontroller gerçekleştirildi. 73 ekiple toplam 503 jandarma personelinin katıldığı uygulamada 6 bin 592 şahıs ile 3 bin 912 aracın sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs ile 1 hacizli yakalamalı araç yakalanarak gerekli adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

Jandarma Trafik Timleri tarafından kontrol edilen araçlardan eksiklikleri tespit edilen 60 sürücüye 11 bin 682 TL idari para cezası uygulanırken, 14 araç da trafikten men edildi.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulamada ise, ‘Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme' suçundan aranan 1 şahıs yakalanırken, okul çevrelerinde bulunan büfe ve marketlerde öğrencilere açık sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine gerçekleştirilen aramalarda ise 5 bin 131 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yetkililer; çocukların huzur ve güven ortamı içerisinde öğrenim hayatlarının devamına yönelik uygulamalara aralıksız devam edileceği vurgulandı.