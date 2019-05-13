Jandarmadan inci kefali balığı için sıkı denetim

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Tim Komutanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen kontrollerde; Karahan Mahallesi bölgesindeki sazlık alana gizlenmiş vaziyette 5 metre uzunluğunda saç tekne ile tekne içerisinde 350 metre uzunluğunda manyat ağı ele geçirildi.

Ele geçirilen tekne ve ağlar ilçe tarım ve orman müdürlüğüne teslim edilirken, jandarma ekiplerinin aldığı tedbirler ise aralıksız devam ediyor.