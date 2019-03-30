Jandarmadan İpekyolu Belediye Başkan Vekili Öztürk'e teşekkür ziyareti

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve beraberindeki heyet İpekyolu Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından erken yaşta evlilikleri' önlenmesine yönelik olarak Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Modeli kapsamında Van Valiliği koordinatörlüğünde paydaş kurumların destekleriyle “Ben Daha Çocuğum” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan tarafından Belediye Başkan Vekilliği döneminde sayısız projeye imza atan ve bir o kadar projeye de destek veren Öztürk'e teşekkür plaketi takdim edilirken, proje kapsamında yaptırılan jandarma bebekleri hediye edildi. Vatandaşların erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik olarak bilgilendirilmesinin amaçlandığı proje 2019 yılı boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.