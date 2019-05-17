Jandarmadan kaçak avcılara geçit yok

Van'da jandarma ekipleri tarafından avlanması yasak yolan inci kefaline yönelik yapılan çalışmalarda bin 200 kilo kaçak avlanmış balık ve ağ ele geçirildi.

Aldığı tedbirlerle Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak avcıların korkulu rüyası haline geldi. İnci kefalinin yasak döneminde kaçak olarak avlanmasının önlenmesine yönelik geniş güvenlik tedbirleri alan Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karadan ve gölden denetimlerine devam ediyor. Kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı Timar Jandarma karakol Komutanlığı ekipleri, tarafından Çolpan Suyu bölgesinde yapılan denetimlerde kaçak avcılıkta kullanılan ağ ele geçirildi.

Öte yandan Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından yapılan yol kontrolünde ise bir araç içerisinde bin 200 kilogram kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi. Ele geçirilen ağ ve balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, inci kefalinin korunmasına yönelik olarak av yasağının sonuna kadar denetimlere aralıksız devam edileceği belirtildi.