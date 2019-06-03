Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda; Gevaş ilçesinde 1 kilo 30 gram eroin ile 103 gram toz esrar, Erciş ilçesinde 9 bin 450 paket, Saray ilçesinde 7 bin 500 paket, Özalp ilçesinde 4 bin 999 paket olmak üzere 21 bin 949 paket kaçak sigara, Saray, Tuşba, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde 92 Afganistan, 10 Bangladeş ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 103 kaçak göçmen yakalandı. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.