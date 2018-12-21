Jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları evinde depoladığı bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. İlçenin Hangediği Mahallesi'ndeki adresinde yapılan aramada 8 bin 382 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Sırımlı Mahallesi'nde bulunan başka bir adreste yapılan aramada ise 480 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.