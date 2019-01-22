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Jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 78 bin 346 adet tıbbi ilaç ile 13 bin 782 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahısların kaçakçılık yapacağı bilgisi alındığı belirtildi. Bunun üzerine yapılan operasyonda, Yamanyurt Mahallesi yakınlarında araziye atılı vaziyette 11 farklı marka ve cinste toplamda 78 bin 346 adet tıbbi ilaç ile 13 bin 782 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak yapılan araştırma neticesinde 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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