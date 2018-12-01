Jandarmadan kış lastiği denetimi

Türkiye genelinde 01 Aralık - 01 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan kış lastiği takma zorunluluğu bu gün itibariyle başladı. Başlayan kış lastiği zorunluluğu ile birlikte vatandaşların güvenle seyahatlerinin temini maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri de denetimler gerçekleştirmeye başladı.

Yetkililer tarafından özellikle zorlu iklim ve doğa koşullarının yaşandığı Van ilinde kış lastiği takmanın tüm araç sürücüleri için elzem olduğu belirtilirken kış lastiği kullanmamanın cezasının bu yıl 715 TL olarak uygulanacağı hatırlatıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliği için zorunluluğun olduğu dönem olan 01 Aralık-01 Nisan tarihleri arasında araçlarına kış lastiği takmalarının, bunun yanı sıra araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmalarının, seyahat etmeden önce gidecekleri güzergâhlardaki hava ve yol durumunu öğrenerek tedbirli olmalarının önemi vurgulanırken jandarma trafik timleri tarafından kontrollerin dönem içerisinde aralıksız devam edeceği belirtildi.