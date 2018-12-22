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Jandarmadan öğrencilere destek

Van’da jandarma ekipleri, bir taraftan asayiş uygulamalarını gerçekleştirirken, bir taraftan da sosyal sorumluluk kapsamında öğrencilere bot ve ayakkabı yardımında bulundu.

Van'da jandarma ekipleri, bir taraftan asayiş uygulamalarını gerçekleştirirken, bir taraftan da sosyal sorumluluk kapsamında öğrencilere bot ve ayakkabı yardımında bulundu.


Çocukların eğitim ve öğretim hayatlarına güvenli bir ortamda devam etmeleri maksadıyla okul önlerinde ve çevrelerinde asayiş uygulamalarına devam eden Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihtiyaç sahibi çocukları da unutmadı. Kış aylarının yoğun olarak yaşandığı şu günlerde İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve ayakkabı desteğinde bulunuldu. Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Kıratlı, Ortanca ve Gövelek mahallelerinde bulunan okullardaki ihtiyaç sahibi 80 öğrenciye destekte bulunan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çocuklarla neşeli bir gün geçirdi. Çocuklar, jandarma personeline teşekkürlerini iletirken mutlulukları gözlerinden okundu.

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