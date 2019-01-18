Jandarmadan öğrencilere karne hediyesi

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısında çocukların güven ve huzur ortamı içerisinde eğitimlerine devam etmelerini sağlamak maksadıyla canla başla çalışan jandarma personeli, öğrencileri karne sevincinde de yalnız bırakmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların güven ve huzur ortamında eğitim öğretim hayatlarına devam etmeleri maksadıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde geçtiğimiz yıllarda başlatılan uygulama ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından her okul için birer Jandarma Personeli Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi olarak belirlendi.

Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından okullarda görevlendirilen jandarma personeli, bir dönem boyunca çocukların güven içerisinde eğitim görmeleri maksadıyla aralıksız çalışmalarını sürdürdü.

Bir eğitim öğretim dönemini başarıyla bitirmenin haklı gururunu yaşayan Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çocukları bu mutlu günlerinde de yalnız bırakmayarak sevinçlerine ortak olurken, onlara çeşitli hediyeler dağıttı.