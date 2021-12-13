Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Van'ın Başkale ilçesindeki jandarma trafik ekipleri tarafından köy okullarındaki öğrencilere yayanın önceliği, emniyet kemerinin önemi ve diğer trafik kuralları anlatıldı.

Başkale'de ilk olarak İran sınırında bulunan Eşmepınar İlk ve Ortaokulu ile Gedikbaşı İlkokuluna giden Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, öğrencilere trafik kurallarını anlattı. Çocuklara erken yaşta trafik bilincini aşılamayı hedef edinen trafik ekipleri, okullarda temel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri ile trafikte iyi bireyler olmanın niteliklerini anlattılar. Sınıflarda anlatılan ve izletilen görsel videoların ardından yaya geçidi, kırmızı ışık, kavşak ve kaldırımların üzerinde bulunduğu branda ile öğrenciler okulun bahçesinde uygulamalı olarak trafik eğitimi aldı.

Başkale ilçesinde tüm köy okullarında öğrencilere seminer ve eğitim vermeyi planlayan trafik timleri, öğrencilere oyuncak ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.