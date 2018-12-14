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Jandarmadan ‘okul güvenliği' uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘okul güvenliği’ uygulaması yapıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘okul güvenliği' uygulaması yapıldı.


2018-2019 eğitim öğretim döneminde çocukların güven ortamı içerisinde okullarına gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. 14 Aralık 2018 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul önlerinde ve servis araçlarında gerçekleştirilen ‘okul güvenliği' uygulamasına 83 ekip ve 558 jandarma personeli katıldı.


Servis araçlarının denetlenmesi ve okul çevrelerinde uyuşturucu madde satışına engel olunmasının hedeflendiği uygulamada, 5 bin 344 şahıs ile 2 bin 580 aracın kontrolü gerçekleştirildi. Uygulamada Jandarma Trafik Timleri tarafından kontrol edilen araçlardan 14'ü trafikten men edilirken, 45 sürücüye 12 bin 330 TL idari para cezası uygulandı.


Yapılan şahıs sorgulamaları sonucunda ise çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. Kontroller kapsamında icra edilen faaliyetlerde Gevaş ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından kayıp şahıs olarak aranan 2 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.


Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, benzer uygulamaların çocukların güvenliği için eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edileceği belirtildi.

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