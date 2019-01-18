Jandarmadan ‘okul güvenliği' uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘okul güvenliği' uygulaması yapıldı.

2018-2019 eğitim öğretim döneminde çocukların güven ortamı içerisinde okullarına gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 17 Ocak 2019 tarihinde Türkiye geneli ile eşzamanlı olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul önlerinde ve servis araçlarında gerçekleştirilen “Okul Güvenliği Uygulamasına” 94 ekip ve 418 jandarma personeli katıldı. Servis araçlarının denetlenmesi ve okul çevrelerinde uyuşturucu madde satışına engel olunmasının hedeflendiği uygulamada, 2 bin 380 şahıs ile bin 465 aracın kontrolü gerçekleştirildi.

Uygulamada Jandarma Trafik Timleri tarafından 474 servis aracı kontrol edilirken, araçlardan 5'i trafikten men edildi. Yetkililer, benzer uygulamaların çocukların güvenliği için eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceğini duyurdu.