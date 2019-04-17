Jandarmadan ‘okul güvenliği' uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘okul güvenliği' uygulaması yapıldı.

2018-2019 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güven ortamı içerisinde okullarına gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediliyor. Bu kapsamda 16 Nisan 2019 tarihinde Türkiye geneli ile eşzamanlı olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul önlerinde ve servis araçlarında gerçekleştirilen ‘okul güvenliği' uygulamasına 89 ekip ve 656 jandarma personeli katıldı.

Servis araçlarının denetlenmesi ve okul çevrelerinde uyuşturucu madde satışına engel olunmasının hedeflendiği uygulamada, 3 bin 683 şahıs ile bin 628 aracın kontrolü gerçekleştirildi. Uygulamada Jandarma Trafik Timleri tarafından 673 servis aracı kontrol edilirken, araçlardan 10'u trafikten men edildi.