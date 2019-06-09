Jandarmadan Ramazan Bayramı tedbirleri

Van sınırlarında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının en aza indirilmesi maksadıyla başta kazaların en çok meydana geldiği bölgeler olmak üzere jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan yollarda trafik timleri tarafından denetim faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan etkin denetimler, şoförlere ve yolculara yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri neticesinde geçen seneki 9 günlük Kurban Bayramı tatiline oranla bu tatilde meydana gelen kazalarda büyük bir oranda azalış meydana geldi.

Geçen seneki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde jandarma sorumluluk sahasındaki karayollarında 15 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 29 kişi yaralanmıştı. Bu yılki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ise alınan emniyet tedbirleri sayesinde jandarma sorumluluk bölgesinde 4 kaza meydana gelirken, bu kazalarda ise 8 kişi yaralandı.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından vatandaşların huzur ve güven ortamında bir tatil geçirmeleri maksadıyla tatil süresince çeşitli asayiş uygulamaları da gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda tatil süresince toplam 4 bin 824 jandarma personeli görev yaparken;,182 şahıs, 28 bin 922 araç kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalanırken, 93 kişi hakkında da idari işlem gerçekleştirildi.