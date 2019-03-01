Jandarmadan şafak operasyonu

- Van İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarına devamını sağlamak maksadıyla olaylara karışan ve adli makamlar tarafından haklarında arama kararı çıkarılan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda adresleri tespit edilen ve takibe alınan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından şafak vakti düğmeye basıldı. 87 ekip ile 624 jandarma personelinin katıldığı ve tespit edilen adreslerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, aralarında ‘terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme ve terör örgütü propagandası yapma' suçlarından dolayı aranan 2 şahsın da bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyona İl Jandarma Komutanlığına bağlı terörle mücadele, kaçakçılıkla mücadele ekipleri ile istihbarat unsurları destek verirken, şahısların kaçmalarına engel olmak maksadıyla karayolları üzerinde de çok sayıda noktada tedbir alınarak şüpheli şahıs ve araçların sorguları gerçekleştirildi.

Ev aramaları ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yol kontrol ve aramalarında ise 5 bin 78 şahsın sorgulaması gerçekleştirilirken, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanırken, 2 hacizli-yakalamalı araca da el konuldu.