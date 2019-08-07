İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan sahte para uyarısı

Van’da jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan hayvan pazarları ile mahaller ve kahvehanelerde sahte para uyarısı yaptı.

Van'da jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan hayvan pazarları ile mahaller ve kahvehanelerde sahte para uyarısı yaptı.


Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığı ve sahte para olaylarına karşı tedbirler aldı. Bu tedbirler kapsamında jandarma sorumluluk bölgesindeki hayvan pazarlarını gezerek mahaller ve kahvehanelerde de bilgilendirme etkinlikleri düzenleyip vatandaşlara broşür dağıttı. Hayvan sahiplerinden, ellerine sahte para veya çek geçtiğinde ‘156 Jandarma İhbar' hattına bildirmelerini isteyen ekipler, kur değerini bilmedikleri yabancı paralarla alışveriş yapmamaları konusunda da uyardılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.