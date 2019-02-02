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Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 25 adet altın sikke ile 1 adet aslan figürlü obje ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, şüpheli şahsın Van ilinden temin ettiği tarihi eserleri Erciş otogarından otobüse binerek Ankara illine kaçıracağı bilgisinin alınması üzerine Erciş ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli şahsın bindiği otobüs Erciş-Patnos karayolu üzerinde Çobandüzü mahallesi yakınlarında durduruldu. Şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; 25 adet altın sikke ile 1 adet aslan figürlü obje, ele geçirdi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, tahkikat devam ediyor” denildi.

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