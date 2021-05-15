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Jandarmadan trafik denetimi

Van’ın Başkale ilçesinde tam kapanma sürecinde jandarma ekipler kontrol noktasında denetim yaparak vatandaşları kurallara riayet etmeleri hususunda uyararak bayramlarını kutladı.

Van'ın Başkale ilçesinde tam kapanma sürecinde jandarma ekipler kontrol noktasında denetim yaparak vatandaşları kurallara riayet etmeleri hususunda uyararak bayramlarını kutladı.


Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik şube ekipleri, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Bebleşin Yol Kontrol Noktasında tam kapanma süreci ve Ramazan Bayramı dolayısıyla denetim yaptı. Denetimlerde vatandaşların seyahat belgeleri kontrol edilirken, sürücüler de kurallara uymaları konusunda uyarıldı.


Çocuklara oyuncak ve çikolata ikramı yapan jandarma ekipleri, vatandaşların da bayramını kutladı.

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