Jandarmadan uyuşturucu madde operasyonu

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kışla Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirtilen adreste yapılan operasyonda; 15 gram Kubar esrar, 10 gram metanfetamin, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet örgütsel doküman ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.