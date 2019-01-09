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Jandarmadan uyuşturucu madde operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kışla Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirtilen adreste yapılan operasyonda; 15 gram Kubar esrar, 10 gram metanfetamin, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet örgütsel doküman ele geçirildi.


Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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