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Jandarmanın balık nöbeti devam ediyor

Van’ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Bendimahi Çayı kenarında ağlara takılmış 10 ton cnalı balığı tekrar suya bıraktı.

Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Bendimahi Çayı kenarında ağlara takılmış 10 ton cnalı balığı tekrar suya bıraktı.


Edinilen bilgilere göre Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Karahan ve Yalındüz mahalleleri arasındaki Bendimahi Çayı kenarında icra edilen önleyici hizmet devriyesi sırasında dere içerisinde iki ayrı noktaya çekilmiş ve içerisinde canlı balık olan yaklaşık 800 metre manyat tipi ağ ele geçirdi. Ekiplerce manyat ağları ve yakınındaki bekletme ağı (kafes) içerisinde bulunan yaklaşık 10 ton canlı inci kefali balığı tekrar suya bırakılırken çuvallar içerisinde yüklenmeye hazır yaklaşık 1 ton ölü inci kefali balığı ile iki adet manyat ve bekletme ağı Muradiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.

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