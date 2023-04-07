İhlas Haber Ajansı

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Jandarmanın bulduğu yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı

Van’ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı.

Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı.


Van İl Jandarma Komutanlığı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen devriye görevi esnasında arazide yaralı halde kaya kartalı bulunarak koruma altına alındı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine teslim edilen yaralı kaya kartalı, tedavisinin yapılması için hayvan hastanesine götürüldü.

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