Jandarmanın yaralı bulduğu kuşlar tedavi altına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından İpekyolu ilçesinde yapılan kontroller esnasında, Erçek Gölü kıyılarında uçamayan bir martı ile bir ebabil kuşu bulundu. Yaralı halde bulunan martı ile ebabil kuşu, jandarma ekipleri tarafından tedavileri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.