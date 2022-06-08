JASAT, göçmen kaçakçılarına nefes aldırmıyor: 11 gözaltı

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada. Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl jandarma Komutanlığına bağlı JASAT tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının engellenmesi ve Van ili genelinde bu suçu organize eden şahısların tespiti ve yakalanması çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İstihbari çalışmalar neticesinde, Van ili Gevaş ilçesinde ikamet etmekte olan ve Göçmen Kaçakçılığı suçunu yüksek meblağlar karşılığında organize eden 11 şüpheli 24 Mayıs 2022 günü icra edilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde yakalanmışlardır. Devam eden soruşturma çerçevesinde son olarak göçmen kaçakçılarına finansal ve lojistik destek sağlayan M.D isimli şahıs, 7 Haziran 2022 tarihinde, yapılan operasyon neticesinde yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Van Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.