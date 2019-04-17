Judo eğitimi alan çocuklara malzeme sürprizi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından finanse edilen "Çocuk ve Gençlik Kampüsü" projesi kapsamında judo eğitimi alan çocuklara çanta dağıtıldı.

Van'da “Çocuk ve Gençlik Kampüsü” projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. DAKA destekli Van Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yürütücülüğünü gerçekleştirdiği “Çocuk ve Gençlik Kampüsü” projesi kapsamında sokakta mendil satma, tartıcılık, ayakkabı boyacılığı, araba camı silme gibi işlerde çalıştığı tespit edilen çocuklara judo eğitimi veriliyor.

Judo müsabakalarına hazırlanan çocuklar, sokağın risklerinden arındırılmış bir mekanda alanında uzman meslek personellerinin gözetiminde ve antrenörler eşliğinde antrenmanlarını yaparlarken kendilerine sürpriz yapıldı. Sürpriz kapsamında İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir ve İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar, çocukları antrenman alanında ziyaret ederek hem kursa gelirken hem de okulda kullanmaları için kendilerine çanta hediye ettiler.