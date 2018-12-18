Kaçak Afganların üzerinde uyuşturucu madde çıktı

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Kontrol Noktasında özel bir firmaya ait yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsle yolculuk eden ülkemize yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu yolcunun üzerinde yapılan aramada, mont astarına gizlenmiş vaziyette üç pet şişe içerisinde 420 gram kubar esrar ele geçirildi. Aynı noktada devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, başka bir yolcu otobüsündeki Afganistan uyruklu şahsın üzerinde ise 65 gram reçine esrar ele geçirildi.

2 Afganistan uyruklu şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.