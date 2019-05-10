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Kaçak avlananlar jandarmadan kaçamadı

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir hafif ticari kamyonette yapılan kontrolde avlanması yasak olan 500 kilogram balık ele geçirirken, kaçak avlanan şahsa 3 bin 639 TL idari para cezası uygulandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir hafif ticari kamyonette yapılan kontrolde avlanması yasak olan 500 kilogram balık ele geçirirken, kaçak avlanan şahsa 3 bin 639 TL idari para cezası uygulandı.


Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, üreme döneminde tatlı su kaynaklarına göç eden ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasaklanan inci kefaliyle ilgili sürdürdüğü koruma faaliyetleri gece gündüz devam ediyor. Aldığı tedbirleri gece/gündüz devam ettiren Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yol kontrolünde durdurduğu bir hafif ticari kamyonette 13 çuval içerisinde 500 kilogram kaçak avlanmış inci kefali ele geçirdi. Yakalanan şahsa Su Ürünleri Kanunu ve Trafik Kanunu gereğince 3 bin 639 TL idari para cezası uygulanırken, araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. Yakalanan balıklar ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

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