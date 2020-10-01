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Kaçak avlanılan Çobanaldatan kuşuna el konuldu

Van’ın Gevaş ilçesinde kaçak avlanılan Çobanaldatan kuşuna el konulurken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.

Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak avlanılan Çobanaldatan kuşuna el konulurken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.


Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Yol Kontrol Güvenlik Noktasında durumundan şüphelenilen bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada kafes işerinde bulunan Çobanaldatan kuşu tespit edildi. Çobanaldatan kuşu Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Çobanaldatan kuşu gerekli bakım ve tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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