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Kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi

Van’ın Muradiye ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi.


Van Gölü Havzası'nın önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için uygulanan av yasağı kapsamında görevlilerin denetimleri sürüyor. Muradiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde 1,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen balığı imha ederken, av yasağına uyulması çağrısında bulundu.

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