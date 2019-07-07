İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak avlanmış 3 kınalı keklik ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak avlanılan 3 keklik ile kafes ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak avlanılan 3 keklik ile kafes ele geçirildi.


Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında ki 3 kafeste 3 Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, kafes avcılığı yapan şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ‘İdari Para Cezası ve Tazminat' kararı alınacak.


Yetkililer, gayretli çalışmalarından dolayı Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.