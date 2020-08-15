Kaçak Bıldırcın avlayanların silahlarına el konuldu

Van'ın Gevaş ilçesinde Bıldırcın avı yaptığı tespit edilen 2 şahıs hakkında tutanak düzenlenirken, 2 adet yarı otomatik silaha el konuldu.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Dokuzağaç Bölgesinde Bıldırcın avı yaptığı tespit edilen 2 şahıs hakkında tutanak düzenlendi. Avda kullandığı 2 adet yarı otomatik silaha ‘Takozsuz' el konulurken, şahıslar hakkında idari para cezası uygulanacak.