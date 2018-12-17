İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak göçmen donarak öldü

Van’ın Başkale ilçesinde, yurda yasadışı yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu bir şahıs donarak hayatını kaybetti.

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasadışı yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu bir şahıs donarak hayatını kaybetti.


İran sınırında devriye görevi yapan Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşmepınar ile Yavuzlar mahalleleri kırsalında bir erkek cesedi buldu. Yapılan kontrollerde, üzerinden çıkan belgelere göre yabancı uyruklu olduğu ve yasadışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen şahsın donarak öldüğü tespit edildi.


Başkale Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından yabancı uyruklu şahsın cenazesi Van'a gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.