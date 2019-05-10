KADEM yönetiminden Türkmenoğlu'na ziyaret

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Van Şube yöneticileri, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nu ziyaret etti.

KADEM Van Şube Başkanı Gamze Biçek Bozdoğan ve yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette Bozdoğan, AK Parti'nin kadına verdiği önemden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Van'daki kadınların sorun ve sıkıntılarının da konuşulduğu ziyarette, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise kadınların sosyal hayatta ve siyasal hareketlerde aktif rol üstlenmesinin önemli olduğunu söyledi. Toplumun sağlıklı gelişimi için kadınların üzerine düşeni yapması gerektiğini de vurgulayan Türkmenoğlu, "Partimizin gelişim sürecinde kadınlarımız büyük rol üstlenmişlerdir. Bu konuda kadınlarımızın hakkını ödeyemeyiz. KADEM'de kuruluş amacı itibari ile de bizde önemli bir yere sahiptir. Van'daki kadınlarımızın sorun ve sıkıntılarının aşılmasında sivil toplum örgütü ayağında KADEM'le işbirliğimiz aralıksız devam edecektir. Toplumumuzun sağlıklı gelişimi için kadınlarımızın gereken misyonu üstlenmesi ve bunu hayata geçirmesi elzemdir" dedi.

Önemli konuların konuşulduğu ziyaretin ardından Türkmenoğlu, misafirlerine şilt takdim ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.