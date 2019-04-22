Kadın çiftçilere yönelik ‘Uygulamalı girişimcilik eğitimleri' verilecek

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Van merkez ve 8 ilçede 52 kadın kursiyere ‘Uygulamalı girişimcilik' eğitimleri verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkânlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ile kırsalda kadın girişimciliğinin artırılması amacıyla "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında toplam 52 kadın çiftçiye 18 -21 Nisan ve 25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında iki ayrı grup halinde "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" verilecek. Eğitim kapsamında il merkez, Gevaş, Çatak, Tuşba, Bahçesaray, Erciş, Gürpınar, Edremit ve İpekyolu ilçelerinden 52 kadın kursiyere İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik il müdürlüğü tarafından uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlenecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş eğitim programına ilişkin yaptığı açıklamada; Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programının kadın girişimcilerimizin sürdürülebilir iş olanaklarına sahip olması, istihdamın artırılması, kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması açısından son derece önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Görentaş, Eğitim programının ülkemiz, ilimiz ve kadın girişimcilerimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi.

Tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi programı, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi işbirliği ile yürütülmektedir.