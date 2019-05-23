Kadın girişimciler kadın STK'larla bir araya geldi

Van TSO Kadın Girişimciler Kurulu Kadın Girişimciler Kurulu düzenlediğini iftar yemeği ile kentteki kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen programda konuşan Van TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle, kentteki iş kadınları ve kadın STK temsilcileri ile bir araya geldiklerini ifade ederek, “Van iş kadınları, Mavigöl Kadın Derneği, YAKA-KOOP, Van Barosu kadın komisyonu ve mali müşavirler odası kadın kurulu katılımlarıyla bir araya geldik. Amacımız bir araya gelerek kaynaşmak ve ilimizin kalkınması için birlikte çalışmalar içerisine girmektir. Bundan sonra ki çalışmalarda bu birliktelik ruhu çok önem arz ediyor. Kadın birlikteliğinin, iş yaşamında da beklenilen düzeye ulaşacağı noktasında amaç ve inancımız tamdır. Ben bu anlamda iftar yemeğimize katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.