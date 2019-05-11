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Kadın jandarmadan Şeker teyzeye anlamlı hediye

Van İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar, Engelliler Haftası münasebeti ile evinde ziyaret ettikleri, yürüme güçlüğü çeken 70 yaşındaki kadına tekerlekli sandalye armağan etti.


Van Jandarma Komutanlığı ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar, tedarik edilen tekerlekli sandalyeyi Edremit ilçesinin Köprüler Mahallesi'nde yaşayan ve yürüme güçlüğü çeken Şeker Tarhan'a evinde teslim etti. Tarhan'ın elini öpen ve bir süre sohbet eden komutanlar, Tarhan'ın mutluluğuna ortak oldu. Ziyaret karşısında büyük sevinç yaşayan Tarhan ise kadın komutanlara ve jandarma teşkilatına hem teşekkür hem dua etti. Ramazan dolayısıyla komutanlara ikramda bulunmanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Tarhan, "Allah devletimize zeval vermesin ve tüm askerlerimizi korusun. Siz bu ramazanda beni sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin" dedi.


Tarhan'ın oğlu Ayhan Tarhan ise annesinin rahatsızlığı nedeniyle evden dışarı çıkamadığını, bu hediye sayesinde artık güzel havaları dışarıda geçireceğini belirtti. Ziyarete katılan Mahalle Muhtarı Yusuf Bilgin, jandarma ekiplerine duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür etti.

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