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Kadın kıyafeti giyerek okulda hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Van’ın Tuşba ilçesinde kadın kıyafeti giyerek okuldan malzeme çalan 2 kişi tutuklandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde kadın kıyafeti giyerek okuldan malzeme çalan 2 kişi tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince Beyüzümü Mahallesi'nde bulunan bir ilkokuldan yapılan hırsızlık olayı ile ilgili olarak; okulda bulunan güvenlik kameralarının incelendiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar sonucunda bayan kıyafeti giyerek hırsızlık yapan B.İ. ve İ.O. isimli şahıslar aynı gün yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların okuldan çaldığı ve bulunmaması için toprağa gömdüğü 3 adet bilgisayar, 1 adet monitör, 1 adet klavye, 2 adet harddisk, ses sistemi, internet dağıtıcısı, yardım için toplanan 12 çift çocuk ayakkabısı ve 1 çocuk montu okul yönetimine teslim edilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüz Hırsızlık Büro Amirliğimizdeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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