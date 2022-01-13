Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için sergi açtı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İpekyolu Gençlik Merkezi organizasyonuyla Rümeysa Kara isimli öğrenci tarafından “Bir Dil Bir Kadın” konulu resim sergisi açıldı. Samuray kılıcı saldırısında hayatını kaybeden Başak Cengiz başta olmak üzere şiddet sonucu hayatını kaybeden onlarca kadının fotoğraflarının da yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

“Sergi konusunu ‘kadınlar' olarak belirledim”

İHA muhabirine konuşan lise öğrencisi Rümeysa Kara, resim çizmeye ilkokulda başladığını belirtti. Bu ilgisini gençlik merkeziyle geliştirdiğini anımsatan Kara, “Gençlik merkezinde resim eğitimi aldım. Hep hayalim olan sergi için çizimlere başladım. Tabi öncelikle konuyu belirlemek biraz zamanımızı aldı. Sonrasında ise konuyu ‘şiddete uğrayan kadınlar' olarak belirledim. ‘Bir Dil Bir Kadın' adlı resim sergimizi Atatürk Sanat Galerisinde açtık. Çizime ilk başladığımda aklımda sergi açma düşüncesi yoktu” dedi.

“Sanat yoluyla insanlara şiddetin kötülüğünü anlatmak istedim”

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin gün geçtikçe arttığını hatırlatan Kara,

“Kadına yönelik artan şiddeti sanat yoluyla insanlara daha iyi bir şekilde anlatabileceğimi düşündüm. Sanat alanları bu anlamda çok ilgi görüyor. Doğu'da bu temalı çalışmalar pek yok. Bu nedenle herkes yeni açılan böyle sergilere akın ediyor. Sergi için bana destek veren Mehmet Tunç öğretmenimiz ve İpekyolu Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür ederim” diye konuştu.