Kadına yönelik şiddetle mücadele semineri

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele seminerleri devam ediyor.

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Muradiye Ek Hizmet Birimi, Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Muradiye İlçe Müftülüğü tarafından Muradiye ilçesine bağlı mahallelerde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele', ‘Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler', ‘Cinsel İstismar', ‘Mahremiyet', ‘İntihar', ‘Madde Bağımlılığı' ve ‘Aile İçi İletişim' konularında eğitimler verilmeye başlandı. Eğitim Sosyal Hizmet Merkezi Birimi koordinatörlüğünde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün destekleriyle yürütülmeye başlanan seminer ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Otlakbaşı Mahallesinde verildi. Yapılan eğitim, Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu Erkan Bayram, ilçe devlet hastanesinde çalışan sosyal hizmet uzmanı Murat Girti ve ilçe vaizi Ömer Aslan tarafından verildi. Eğitim sonunda vatandaşlarla sohbet edilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Taziye evinde verilen seminere mahalleli vatandaşlar ilgi gösterdi.