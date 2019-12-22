Kad?nlar 3. Lig 9. Grup

Lig 9. Grupta m?cadele eden Van Yolspor, evinde konuk etti?i 76 I?d?r Spor'u 13-0'l?k skorla ma?lup etti.

Bostani?i Sentetik Saha Sahada saat 12:00'da ba?layan m?sbakan?n orta hakemli?ini Saime Akar, yard?mc?l?klar?n? Ayhan Demirhan ve Zuhal ??nar yaparken, ma??n g?zlemcili?ini ise Ercan Uluta? yapt?.

M?sabaka boyunca oyun hakimiyetini elinde tutan Van Yolspor kar??la?man?n ilk yar?s?n? 7-0 ?nde kapatt?. M?sabakan?n ikinci yar?s?nda da oyun hakimiyetini elinden b?rakmayan Van Yolspor ma??n ikinci devresinde buldu?u 6 gol ile m?sabakay? 13-0 kazanarak rakibini eli bo? g?nderdi. Van Yolspor bir ma? fazlas?yla 9 puanla haftay? 5. s?rada tamamlad?.

Kar??la?ma sonras? bir konu?ma yapan Van Yol Spor Kad?n Antren?r? Arzu Topta?, "Bug?n rakibimize kar?? m?sabakan?n ba??ndan sonuna kadar ?st?n oynayan k?zlar?m?z? cani g?n?lden tebrikederim. Bundan sonraki ma?lar?m?zda da ayn? ciddiyetle sahaya ??k?p elimizden geleni yapaca??z, bug?n bizi yaln?z b?rakmayan kul?p y?neticilerimize de ?ok te?ekk?r ederim " dedi.